Estradas do RJ tem 200% mais mortes no feriado de Natal

O número de mortes nas estradas federais do Rio de Janeiro cresceu cerca de 200% durante o feriado de Natal, segundo balanço parcial divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta segunda-feira, 29. De acordo com a PRF, foram registrados 283 acidentes com 102 pessoas feridas e 14 mortos entre os dias 23 e 28 de dezembro. Veja também: Mais proteção no caminho do litoral MG e SP registram 91 mortes durante o feriado de Natal Os números são altos quando comparados com o feriado prolongado no Natal do ano passado, que ocorreu entre os dias 21 e 26 de dezembro, quando foram registrados 245 acidentes com 100 feridos e cinco mortos. Enquanto o percentual de mortes nas rodovias federais fluminenses aumentou cerca de 200%, o número de pessoas feridas se manteve estável no quadro comparativo entre os dois anos e o índice de acidentes foi 10% maior. Segundo a PRF, as fortes chuvas que caíram em todo o Estado criaram um cenário bastante perigoso, tornando as pistas escorregadias e causando sérios danos no asfalto, além de desmoronamentos de barreiras e inviabilidade de tráfego em alguns trechos. Os motoristas que, ainda assim, resolveram viajar durante o feriado de Natal encontraram fluxo liberado na maior parte do Estado. Muitos abusaram da velocidade e das manobras arriscadas, criando um quadro de violência preocupante. O panorama, avaliado como extremamente negativo, impõe à PRF a implantação de um esquema de policiamento ainda mais intensificado para as festas de réveillon. O desafio é tentar conter o crescimento da violência nas rodovias federais fluminenses e reverter o péssimo gráfico desenhado no feriado do Natal. Infratores No mesmo período, foram flagradas mais de 3,5 mil infrações de trânsito, destaque para o excesso de velocidade, que mesmo com pistas escorregadias foi o campeão de ocorrências, denunciando um comportamento cada vez mais imprudente dos motoristas fluminenses. Esses números representam mais do que o dobro de registros no mesmo período em 2007, quando cerca 1.400 motoristas foram multados. A Operação Fim de Ano continua nas rodovias federais fluminenses até o próximo domingo, 4, O esquema de policiamento será intensificado principalmente na véspera do réveillon. O grande desafio será garantir a fluidez e a segurança nas rodovias entre os dias 29 e 30 de dezembro, pois é esperado um grande volume de veículos que seguem principalmente em direção à Região dos Lagos e Costa Verde. A previsão de chuvas fortes deixa em alerta os agentes que tentarão garantir maior visibilidade para conter o ímpeto dos motoristas que, mesmo diante de condições adversas, vêm insistindo em desrespeitar as regras de circulação.