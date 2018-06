Estradas federais continuam bloqueadas em SC Em razão das fortes chuvas que levaram o caos a boa parte de Santa Catarina, algumas rodovias federais que passam pelo Estado continuam interditadas parcialmente ou por completo em vários trechos, segundo informações da 08ª Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF). Na BR-101, o tráfego segue apenas por meia pista na altura do quilômetro 13, em Garuva, onde houve uma queda de barreira. Está liberada uma faixa no sentido sul e uma faixa no sentido contrário. Em Palhoça, ocorrem obras de recapeamento. Por isso, o motorista encontra tráfego alternado entre os quilômetros 222 e 237, inclusive aos finais de semana. A previsão é de que o recapeamento termina dia 19. Por causa de desmoronamento de pista, a rodovia está completamente bloqueada nos quilômetros 41, 44 e 46, em Gaspar. A alternativa para veículos de passeio também é a SC-470. No quilômetro 47, ainda em Gaspar, houve uma queda de barreira e interdição total da pista, mas não há alternativa neste trecho para os motoristas. No quilômetro 47,8 da BR-101, a pista cedeu e o tráfego segue por apenas uma das faixas, com alternativa de desvio também pela rodovia Jorge Lacerda (SC-470). No quilômetro 63, em Blumenau, e no quilômetro 86, em Rodeio, a pista também cedeu e o tráfego segue por apenas uma faixa de rolamento, com trânsito alternado. Já na BR-282, o tráfego segue por apenas meia pista na altura do quilômetro 31, em Águas Mornas, em razão de queda parcial da pista. Somente passam pelo local veículos de até 20 toneladas. Nos quilômetros 33 e 34, ainda em Águas Mornas, quedas de barreiras deixam meia pista bloqueada. O desvio ocorre no mesmo local. Na altura do quilômetro 79, em Rancho Queimado, pelo mesmo motivo os carros utilizam somente meia pista. O motorista deve redobrar a atenção neste trecho, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A rodovia BR-470 foi a mais prejudicada pelas chuvas. Há uma interdição total no quilômetro 14,9, em Navegantes, por causa de queda de barreira. A alternativa para o motorista de veículo de passeio é utilizar a SC-470 (rodovia Jorge Lacerda), acessando-a na altura do quilômetro 117,2 da BR-101.