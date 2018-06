Estradas federais registram menos acidentes e 70 mortes na Páscoa

SOROCABA - Mesmo com a queda no número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 70 mortes nas rodovias do País durante a Semana Santa. O número é 16% menor do que no ano passado, quando houve 83 óbitos no mesmo período. Já o total de acidentes caiu 23% neste ano, de 1.115 para 854.

Conforme o balanço da PRF, os acidentes deixaram ainda 905 pessoas feridas, número 22% inferior ao do ano passado, quando foram 1.155.

Durante os quatro dias de operação, os agentes abordaram 108.602 veículos e 113.196 pessoas. Houve 59.673 autuações por excesso de velocidade registrada pelos radares e 5.198 por ultrapassagens indevidas.

Também foram autuados 760 condutores por estarem embriagados e 460 por transportar crianças sem uso de cadeirinha. Durante as ações de fiscalização, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de maconha, 21 quilos de cocaína, 14 armas e 5.739 munições.