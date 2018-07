Estradas já acusam movimento intenso A Polícia Rodoviária Federal informa que o movimento de retorno à capital já começa a ficar intenso pela Rodovia Fernão Dias. Na altura do quilômetro 65, em Mairiporã, onde houve hoje um acidente, o congestionamento chega a oito quilômetros. Já pelas estradas estaduais, no momento, há lentidão nas rodovias litorâneas, tanto do litoral norte como do litoral sul. Também pelo sistema Anchieta-Imigrantes o movimento está intenso e à tarde deve aumentar mais. Nas demais rodovias estaduais, tais como, Castelo Branco, Raposo Tavares, Anhanguera e Bandeirantes, o trânsito ainda é normal, assim como nas federais Via Dutra e Régis Bittencourt.