Estradas já contam 109 acidentes e 6 mortes em SP Neste feriado de finados, já foram contabilizados 109 acidentes nas estradas federais de São Paulo. Conforme balanço da Polícia Rodoviária Federal, até a meia noite do sábado, os 109 acidentes registrados resultaram em 78 feridos e seis mortes. O número deve crescer hoje com a volta dos motoristas às grandes cidades. Pela manhã, um acidente envolvendo um ônibus e uma Paraty, na altura do quilômetro 65 da Rodovia Fernão Dias, região de Mairiporã, feriu mais duas pessoas, que foram levadas para o Hospital de Mairiporã. A pista ficou congestionada ao longo de cerca de cinco quilômetros.