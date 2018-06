Estradas paulistas ainda lotadas no meio deste sábado A Ecovias informa que 270 mil veículos já passaram pelas rodovias Imigrantes e Anchieta rumo ao litoral paulista desde às 0h deste sábado. A expectativa da concessionária é de que 400 mil a 530 mil veículos sigam para a Baixada Santista durante o Carnaval. O tráfego continua intenso nas duas rodovias. Na última hora, 9.000 veículos passaram pelos pedágios. Na hora anterior, foram menos de 8.000 mil. Quem vai descer para o litoral, deve optar pela Rodovia Anchieta que tem menor movimento. A Imigrantes tem tráfego intenso, com lentidão nos túneis. A Ecovias informa que há lentidão também na Rodovia Manuel da Nóbrega, já no litoral, do quilômetro 284 até a entrada para a Praia Grande, no quilômetro 292. A visibilidade é boa em todo o sistema. O pico do congestionamento ocorreu na manhã deste Sábado. Os motoristas que seguem para o litoral paulista enfrentam tráfego congestionado entre os quilômetros 42 e 50 da pista de descida da Rodovia dos Imigrantes, no início do trecho de serra. A Rodovia Anchieta ainda é a melhor opção para a descida da serra. Na última hora, 9.050 veículos passaram pelos pedágios em direção à Baixada Santista. Na contagem anterior, das 15 horas, 7.265 veículos utilizaram as estradas do Sistema para chegar ao litoral. O movimento também é intenso em direção às praias do litoral norte de São Paulo. A Dersa informa que o tráfego é intenso na rodovia dos Tamoios. Na rodovia Mogi-Bertioga, também há lentidão no sentido Bertioga. Ambas estradas têm boa visibilidade. Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, o trânsito é normal. Quem segue rumo ao interior pela rodovia Castello Branco, encontra lentidão com paradas entre os quilômetros 20 a 25, segundo a concessionária Viaoeste. Já na Raposo Tavares, o movimento é normal. Os motoristas que seguem pelas rodovias Anhangüera e Bandeirantes em direção ao interior seguem com tranqüilidade. A NovaDutra informa que o motorista que trafega na Dutra, tanto na direção Rio como na direção São Paulo, viaja com tranqüilidade, já que o movimento segue normal.