Estradas paulistas registram pouco movimento Quem deixou para viajar hoje encontrou poucos pontos de lentidão nas estradas paulistas, causados por alguns acidentes, um passeio de motociclistas e o maior número de carros. Mais de 120 mil veículos passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista desde a meia-noite de quarta-feira até as 11h de hoje. A previsão da Ecovias é de que, durante o feriado prolongado, entre 200 mil e 320 mil veículos sigam para o litoral. Também nas Rodovias Anhangüera, Bandeirantes, Ayrton Senna e Tamoios, o tráfego esteve acima do normal, mas sem pontos de lentidão. Pela manhã, cerca de 7 mil motociclistas realizaram um passeio na Rodovia Castelo Branco. As motos do 9º Passeio Motociclista Beneficente Ayrton Senna provocaram lentidão no trecho entre Sorocaba e a capital. Acidentes Na Rodovia Presidente Dutra, o motorista Carlos Henrique Marinho Cardoso, de 51 anos, morreu após bater seu Corsa contra uma mureta de concreto. O acidente aconteceu às 2h30, na praça de pedágio localizada no quilômetro 86, em Pindamonhangaba, no interior.