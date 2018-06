Estradas paulistas têm movimento intenso no feriado O movimento de veículos era intenso no início da manhã desta quinta-feira, 02, nas rodovias que seguem para o litoral sul de São Paulo, mas sem registro de congestionamento. Segundo balanço da concessionária Ecovias, empresa que administra o sistema, 97 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista pelas rodovias Imigrantes e Anchieta. Como o movimento deve aumentar, a Ecovias vai implantar ainda pela manhã a Operação Descida, com as duas pistas da Anchieta e a pista nova da Imigrantes direcionadas para o litoral. A Polícia Rodoviária informou que na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que liga o litoral Sul à Rodovia Anchieta, o trânsito está tranqüilo, nos dois sentidos. Na altura de Praia Grande, não chove no momento, mas o tempo está nublado. Pelos pedágios da Imigrantes e da Anchieta, já passaram 6.216 veículos até as 9 horas desta quinta-feira. A concessionária estima que devem descer em direção à Baixada entre 250 mil e 350 mil veículos, durante o feriado de Finados. A contagem teve início às 0h desta quinta-feira e vai até as 24h do dia 5, domingo.