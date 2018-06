Estradas paulistas têm tráfego normal neste sábado As principais rodovias que partem de São Paulo em direção ao litoral paulista, ao interior do Estado e ao Rio de Janeiro, apresentam condições normais de tráfego no início da tarde deste sábado, sem registro de congestionamento ou acidentes. Às 13 horas, o sistema Anchieta/Imigrantes, principal ligação entre a capital a Baixada Santista, opera no esquema 5 x 5, ou seja, cinco pistas para descida (três da Imigrantes e duas da Anchieta) e cinco pistas para subida. O tempo está ensolarado e com visibilidade boa. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), ligação entre o litoral sul e norte, também está com tráfego normal. Pela manhã, no entanto, um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou três mortos e duas pessoas feridas na via Anchieta, sentido litoral. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, a colisão aconteceu por volta das 6 horas, na altura do quilômetro 16, região de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Central do município. A rodovia Presidente Dutra (BR-116), que liga São Paulo ao Rio, está com tráfego normal na tarde deste sábado, de acordo com a concessionária Nova Dutra. As rodovias Castello Branco, Anhangüera, Bandeirantes e Raposo Tavares, que ligam a capital ao interior do Estado, também apresentam trânsito normal. Não há registro de acidentes graves. O tempo está bom, mas há possibilidade de chuva no final da tarde por causa do calor.