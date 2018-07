Estradas paulistas têm trânsito intenso A maioria das estradas paulistas apresenta trânsito intenso neste início de noite. Em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), registrou, às 18h30, 120 quilômetros de congestionamento nas principais ruas e avenidas. A Marginal Tietê está totalmente congestionada no sentido rodovia Ayrton Senna, entre o Cebolão até o Ginásio da Portuguesa, próximo ao início da rodovia Anchieta. O motorista que segue pela Marginal Pinheiros enfrenta lentidão no sentido rodovia Castelo Branco, entre as pontes Morumbi e Eusébio Matoso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Paraná, apresenta três quilômetros de lentidão no sentido sul do país, a partir do quilômetro 279, próximo a Embu. A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem dois quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 219, em Guarulhos, onde há obras de recapeamento. A faixa da esquerda está interditada e não há previsão para o término do trabalho, segundo a Novadutra, empresa que administra a rodovia.