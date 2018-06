Estradas paulistas têm trânsito lento na volta do feriado Na volta do feriado prolongado as estradas de São Paulo têm movimento intenso na chegada a capital. Às 9h30, a Rodovia Imigrantes, acesso para quem chega do litoral paulista, apresentava tráfego ruim do quilômetro 15 ao 20, no trecho do Planalto. Já a Anchieta tinha situação mais tranqüila, com lentidão apenas no quilômetro 13. De acordo com a Ecovias, 276 mil veículos desceram a serra em direção a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes durante o feriado. O trânsito da Marginal do Tietê refletia o movimento das rodovias Anhangüera e Bandeirantes. Na primeira, o trecho de parada era do quilômetro 13 ao 22. Na segunda, entre os quilômetros 11 e 12. De acordo com a Autoban, 503 mil veículos usaram as duas rodovias, que unem a capital ao interior, de sexta-feira a meia noite de segunda-feira. Em 54 acidentes, 44 pessoas ficaram feridas, e uma morreu. Na Rodovia Presidente Dutra havia dois pontos de congestionamento, nesta manhã. No trecho São Paulo, do quilômetro 230 ao 231, na pista expressa. E em Belford Roxo, Rio, do quilômetro 171 ao 175, sentido Rio. Trânsito na capital Apesar do tráfego complicado nas estradas, a capital paulista registrava pouca lentidão na manhã desta terça-feira. Às 8h20, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava 77 quilômetros de lentidão na cidade por causa do excesso de veículos, enquanto a média para o horário é de 71. Na trecho entre o Viaduto Imigrante Nordestino e Ponte Jânio Quadros da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, havia 6 quilômetros de congestionamento na pista expressa. Dois outros extensos pontos de lentidão estavam na Marginal do Pinheiros. Um de 5,7 na pista expressa, entre as Pontes Morumbi e Eusébio Matoso, sentido Castelo Branco. Outro de 5,5 quilômetros, do acesso a Castelo Branco a Ponte Cidade Universitária, sentido Interlagos. Ambos nas pistas expressas.