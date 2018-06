Estradas tranqüilas e poucos atrasos nos aeroportos Os motoristas que preferiram viajar na manhã deste domingo, 18, segundo dia do feriado prolongado de Carnaval, não encontraram lentidão em nenhuma estrada que corta São Paulo. Às 8 horas deste domingo, as estradas que seguem para o interior do Estado, como o sistema Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares, apresentavam tráfego bom, com boa nebulosidade, sem registros de acidentes. A rodovia Régis Bittencourt, que no sábado, 17, chegou a ter 73 quilômetros de trânsito parado, estava sem lentidão e o trânsito fluindo bem. As estradas que se dirigem ao litoral de São Paulo também apresentavam trânsito bom, sem congestionamentos. Apenas a rodovia dos Tamoios, que liga a Capital ao litoral norte, estava com trânsito intenso, mas sem pontos de lentidão. Aeroportos A tranqüilidade também estava nos aeroportos de Congonhas, na zona sul da Cidade, e em Guarulhos. O aeroporto internacional de Cumbica apresentava, até as 8 horas, nove vôos com atrasos de até 45 minutos. Um vôo da TAM, que deveria chegar às 6h40, teve seu horário remanejado para as 8h30. Já as decolagens eram três atrasadas. Um vôo da TAM, para Porto alegre, outro da BRA, para Maceió, e outro da British Airways, com destino a Buenos Aires, que deveria ter partido às 7h45 e só vai decolar às 13h45. Em Congonhas a situação não era diferente. Cinco vôos, entre chegadas e partidas, estavam com horários fora do previsto. Três chegadas estavam com atrasos de até meia hora e um vôo da TAM, vindo de são José do Rio preto teve horário atrasado para as 15h30. Duas partidas estavam atrasadas em meia hora e apenas um vôo da TAM, com destino a Florianópolis foi transferido das 7h05 para as 8h25.