Estrangeiro é preso pela PF por crime de racismo na internet

A Polícia Federal informou, em nota oficial distribuída na tarde desta terça-feira, 26, que prendeu, no dia 26 de abril, um "cidadão estrangeiro permanente no Brasil, por propagação de mensagens com conteúdo racista pela internet."

Sem mencionar o nome do estrangeiro, a nota acrescenta: "Tal prática criminosa era difundida em uma rede pessoal de relacionamento com membros de outros países, conduta que ensejou a entrada da Polícia Federal na investigação. O estrangeiro foi indiciado no artigo 20 parágrafo 2º da Lei 7.716/89 (crime de racismo). A PF não se manifestará sobre a investigação, que corre sob segredo de Justiça."