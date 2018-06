Estrangeiros cumprem pena no Brasil O governo brasileiro já obrigou estrangeiros, que o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a extraditar, a cumprirem integralmente no Brasil as penas por crimes cometidos no País. Exemplo recente é o seqüestrador do publicitário Washington Olivetto, o chileno Maurício Hernandez Norambuena. Em 2004, o STF autorizou a extradição. O ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos assinou portaria, em 2007, prevendo a extradição só após o cumprimento da pena no Brasil. O STF vai analisar a extradição de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália, em 1993, por envolvimento em quatro assassinatos. Ele foi preso no Brasil, onde está desde 2004.