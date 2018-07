Estrangeiros são presos com cocaína em SP Dois estrangeiros foram presos pela Polícia Federal no fim da tarde de hoje no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, quando tentavam embarcar em vôos da South African para Johannesburgo, na África do Sul. Um é sul-africano e o outro tem passaporte francês, mas sua autenticidade ainda está sendo verificada. Segundo as primeiras informações da PF, um deles prendeu uma caneleira na perna onde havia aproximadamente um quilo da droga. O outro levava cerca de 3 quilos do pó entre as bagagens.