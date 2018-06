Estreante pode tirar ex-governador do Senado Uma estreante pode tomar a vaga de um veterano na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul. Ana Amélia Lemos (PP) lidera as pesquisas, graças à popularidade adquirida em 30 anos de jornalismo na RBS TV, Rádio Gaúcha e jornal Zero Hora. Na última sondagem, feita pelo Datafolha para o Grupo RBS e divulgada na quinta-feira, Ana Amélia teve 53% das intenções de voto, ante 49% de Paulo Paim (PT) e 39% do ex-governador Germano Rigotto (PMDB). A jornalista apoiou Yeda Crusius para o governo e José Serra para a Presidência, mas não atacou grupos adversários, indicando que pode ficar na ala dos moderados no Senado.