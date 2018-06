Estrutura de metal desaba em shopping da Barra da Tijuca

RIO - Uma estrutura de metal que suportava seis aparelhos de ar-condicionado de duas lojas do Shopping Downtown, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), desabou na tarde desta terça-feira, 8. Ninguém se feriu. As lojas foram fechadas para a retirada da estrutura e voltaram a funcionar horas depois.

A estrutura ficava na praça central do shopping. Em nota, o empreendimento informou que "as instalações e o funcionamento dos aparelhos de ar são de responsabilidade de cada loja".