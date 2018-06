Estrutura de viaduto desaba em Manaus e fere sete operários

Desabou na manhã deste sábado, 14, a estrutura metálica de sustentação da obra de uma coluna de concreto em Manaus. Nove funcionários que trabalhavam na estrutura, numa altura de cerca de sete metros, caíram, mas tiveram escoriações leves. A obra de um viaduto havia sido iniciada esta semana pela construtora Camargo Corrêa para a prefeitura de Manaus. Segundo o secretário de comunicação da prefeitura, Jefferson Coronel, os funcionários da obra se agarraram na estrutura de ferro que sustentava o concreto até secar e, como a estrutura foi cedendo aos poucos, puderam saltar. Os feridos foram atendidos em um pronto-socorro próximo à obra. A hipótese é que a estrutura que segurava o concreto em cima do viaduto não tenha suportado o peso. Mas, segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, será realizada uma perícia para levantar as causas do acidente.