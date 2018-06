Estrutura é reforçada com câmara frigorífica A estrutura que começou a ser montada na quinta no arquipélago de Fernando de Noronha, para a recepção de eventuais corpos das vítimas do voo 447 da Air France, foi reforçada ontem. Uma segunda câmara frigorífica desembarcou à tarde do Hércules C-130 - que supre com suprimentos o destacamento militar de Noronha.