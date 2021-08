'Estrutura precisa acompanhar qualidade da Lei Maria da Penha'

No Estado de São Paulo, temos 138 delegacias especializadas em defesa da mulher, que são as DDMs. Destas, 10 delegacias atendem de forma ininterrupta, 24 horas. Mesmo assim, 10 delegacias no Estado ainda ficam insuficientes quando falamos de mulheres que são agredidas no sábado, domingo, feriado ou período noturno.

Mesmo não trabalhando em delegacias especializadas, já me deparei com diversos casos ao longo da minha carreira. O mais comum é a vítima não estar chorando por ser agredida, mas sim por se sentir culpada e muitas vezes arrependida de ter denunciado, já que há a consequência de encarceramento daquele agressor.

É realmente um sentimento conflitante, se trata de uma vítima que tem uma relação íntima de afeto com o agressor que a subjuga, por isso a necessidade de um especialista que possa dar um atendimento diferenciado e explicar que ela não é a culpada. Os policiais, como um todo, têm preparo para o atendimento de todos os crimes, inclusive os contra a mulher. Mas o que a gente precisaria é que no mínimo todas as delegacias especializadas na defesa de vítimas de violência doméstica tivessem no quadro assistentes sociais e psicólogos pelo Estado. O que vemos é muita ajuda das prefeituras e do terceiro setor para que as delegacias tenham um atendimento mais humanizado.

Hoje, também temos um déficit na Polícia Civil que supera 14 mil policiais, com isso policiais acabam acumulando funções ou equipes ficam defasadas. Fica realmente impossível a população e as mulheres serem atendidas e protegidas de acordo com o que a sociedade espera e o que a vítima merece.

Nos deparamos com problemas reais de estrutura, vemos uma necessidade latente de que as políticas públicas acompanhem realmente a modernidade e qualidade da Lei Maria da Penha, que hoje é uma das melhores legislações do tipo no mundo.

*Raquel Gallinati é delegada de polícia, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil e presidente do Sindicato da categoria no Estado de São Paulo