Estudante baleada no Rio está lúcida O boletim médico sobre as condições de saúde da estudante Luciana Gonçalves de Novaes, baleada no rosto na Universidade Estácio de Sá na segunda-feira passada, informa que a paciente encontra-se no quarto dia de pós operatório, desperta, lúcida e colaborativa, ainda respirando com o auxilio de aparelhos. É provável que, ainda essa semana, Luciana faça uma nova cirurgia, dessa vez para a fixação da mandíbula, atingida pela bala que se alojou entre duas vértebras. Na sexta-feira, a estudante submeteu-se a uma operação para fixação da coluna e retirada do projétil. Os médicos ainda não sabem se Luciana ficará com seqüelas. Veja o especial: