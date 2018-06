Estudante brasileiro é assassinado a tiros na Bolívia

Associated Press, Agência Estado

A polícia boliviana informou nesta quarta-feira, 7, que o estudante brasileiro Jeffeson Benedicto Paro dos Santos, de 25 anos, morreu na terça ao ser atingido por disparos numa rua de Santa Cruz, cidade na região central da Bolívia. Segundo o chefe de polícia, coronel Miguel Gonzales, Santos estudava medicina na Universidad Cristiana de Bolivia (Ucebol).

Testemunhas dissera à emissora de televisão ATB que o estudante foi morto por um homem que desceu de um carro, fez vários disparos contra ele e fugiu no mesmo veículo. A polícia disse que a casa da vítima fora alvo de disparos em meados de setembro. O estudante era da cidade de Nova Andradina, no Estado de Mato Grosso do Sul.