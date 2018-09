Estudante brasileiro morre atacado por tubarão em praia dos EUA

SÃO PAULO - Um brasileiro de 26 anos morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava na praia de Newcomb Hollow em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos. Arthur Medici foi atacado na tarde de sábado, 15, mas a polícia local só confirmou a morte neste domingo, 16.

Segundo as autoridades locais, Medici é a primeira vítima fatal de um ataque de tubarão em Masschusetts nos últimos 80 anos. Medici estava surfando com o irmão de sua noiva, quando foi atacado.

Medici morava em Revere, em Massachusetts, onde estudava engenharia. A família do estudante, que era de Vila Velha, no Espírito Santo, está organizando um financiamento coletivo online para arcar com os custos do traslado do corpo. Até a noite deste domingo, a campanha já havia arrecado US$ 16,5 mil (R$ 69 mil), mais que a meta estipulada.

Um comunicado da polícia local diz que outras pessoas que estavam na praia conseguiram puxar Medici e fizeram os primeiros socorros. Ele foi levado para o o Hospital Cape Cod, mas não resistiu aos ferimentos.

O National Park Service, que é responsável por aquela parte do Cape Cod National Seashore, informou que o ataque ocorreu a cerca de 300 metros ao sul da praia e disse que acesso à praia de frente para o mar estava fechado. As autoridades locais disseram que vão investigar o incidente.

Gavin Naylor, diretor do Programa da Flórida para Pesquisas sobre Tubarões, diz que a população de focas na área cresceu e, com eles, vieram os tubarões. Segundo ele, já havia relatos recentes de tubarões brancos na região. "Muitos ataques ocorrem quando os tubarões confundem os seres humanos com ataques de atropelamento e fuga", disse ele ao The Washington Post.

Os pesquisadores suspeitam que os ataques podem aumentar, já que os tubarões podem ter mais chances de encontrar pessoas, especialmente porque os surfistas perseguem ondas causadas por furacões, disse ele. Apesar de não ter detalhes sobre o ataque de sábado, Naylor disse que provavelmente foi um tubarão branco que atacou Medici em um caso de "identidade equivocada" nas águas mais rasas, onde os praticantes de surfe buscam ondas.