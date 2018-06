Estudante da UnB é encontrado morto em área da universidade

O corpo de um estudante da Universidade de Brasília (UnB) foi encontrado, neste sábado, uma área da instituição próxima a apartamentos funcionais. Neste domingo, a universidade confirmou que o corpo é do estudante de filosofia Jiwago Henrique de Jesus Miranda, 33 anos.

A polícia trabalha com a hipótese de homicídio. O estudante foi encontrado no sábado pela segurança da UnB em um corredor ecológico, com um ferimento na cabeça, provavelmente causado por uma pedrada. Em nota, a universidade lamentou a morte do estudante e disse que ele era membro da comunidade acadêmica há nove anos, tendo recebido, no período, auxílio socioeconômico e acompanhamento psicossocial.

“A Universidade aguarda o esclarecimento das circunstâncias da morte por parte das autoridades policiais e solidariza-se com amigos e a família do estudante, a quem está prestando assistência”, completa o texto.