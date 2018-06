Estudante de 17 anos é morta pelo namorado A estudante Karina da Costa Salvanari, de 17 anos, foi assassinada com um tiro no peito, em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo, na noite da sexta. Segundo a polícia, o assassino é o namorado da vítima, identificado apenas como Thiago. Karina estava num ponto de ônibus quando o crime ocorreu. Ela morreu no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.