Estudante de direito é executado dentro de veículo no Rio A polícia acredita em crime de vingança ao dar início às investigações sobre a morte do estudante Hamilcar Ferreira Neto, de 25 anos, que cursava o 4º ano da Faculdade de Direito na UniverCidade, no Rio de Janeiro. O rapaz, que ocupava um veículo Hyundai, adquirido há menos de 1 mês, foi alvo de uma emboscada por três desconhecidos que estavam em um outro veículo, nesta madrugada, na esquina da Rua Dias da Cruz com a Rua Dr. Bulhões, na Vila do Engenho de Dentro. O universitário era filho de comerciantes do ramo de material de construção. Os policiais da Delegacia do bairro de Encantado, que ainda não têm pistas dos criminosos, suspeitam que o crime tenha sido motivado por uma vingança, já que nada foi levado da vítima. As informações são da GloboNews.