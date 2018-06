Estudante de Medicina é encontrado morto em piscina em festa no RS

PORTO ALEGRE - Um estudante de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) foi encontrado morto no fundo da piscina de uma casa na zona sul de Porto Alegre, durante festa de fim de ano, na noite desta terça-feira, 1º. Aluno do sexto semestre, Fernando Zucuni Furlan, de 22 anos, foi achado desacordado no encerramento do evento, quando colegas notaram a sua ausência e o procuraram. Eles tentaram reanimá-lo, mas já era tarde.

A 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Porto Alegre, está investigando as causas da morte do estudante.

Furlan era um dos organizadores da festa. A comemoração teve início por volta das 16 horas desta terça-feira e se prolongou até perto da meia-noite.

Preliminarmente, os investigadores da Polícia Civil encaram a morte como acidental. Furlan possuía um corte na cabeça, o que leva a crer que ele tenha escorregado antes de cair dentro d'água. O corpo está passando por necropsia.

O que corrobora com essa versão é o fato de os participantes da festa estarem ingerindo bebidas alcoólicas e brincando perto da piscina, cujo piso em torno estava escorregadio por causa da chuva. Quatro pessoas já foram ouvidas como testemunhas na manhã desta quarta-feira, 2.

Furlan cursava a faculdade em Porto Alegre, mas sua família era do interior do Estado, da cidade de São Vicente do Sul.