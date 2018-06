Estudante detona bomba durante aula O estudante Flávio Augusto Rozin, de 18 anos, machucou a perna esquerda ontem à noite, quando uma bomba caseira que levava dentro da bolsa explodiu durante a aula de informática no Colégio Estadual Arnaldo Buzatto, em Verê, a 485 quilômetros de Curitiba, no sudoeste do Paraná. Depois de medicado, o estudante foi preso. Dez outros alunos estavam na sala, mas além do susto, não houve maiores conseqüências. Rozin disse que pretendia largar a bomba na rua, depois da aula, como brincadeira, e que somente houve a explosão dentro da sala de aula porque a bolsa caiu no chão. No entanto, a polícia acredita que ele tinha intenção de usar o explosivo para ferir alguém. Quando morava em Laranjeiras do Sul, de onde mudou-se há cerca de um ano, ele já havia sido detido por portar uma garrucha, também de fabricação caseira. A diretora do colégio, Dotilde Matei Carletto, disse que provavelmente Rozin tenha se esquecido da bolsa, ao se concentrar no computador, e ela caiu provocando a explosão. A bomba era feita com pedras, pólvora e plástico. De acordo com a diretora, o rapaz já tinha apresentado problemas disciplinares. "Mas estava sendo controlado", afirmou. O Conselho Escolar reuniu-se e decidiu por uma suspensão de oito dias, aguardando o relatório da perícia e da polícia para discutir outras possíveis penalidades.