Estudante do interior do Paraná desaparece nos Estados Unidos Uma estudante de Goioerê, no interior do Paraná, está desaparecida desde 9 de fevereiro na cidade americana de Newark, em New Jersey, segundo informou o jornal Gazeta do Povo. A polícia local está tratando o caso como seqüestro. Carla Vicentini, de 22 anos, foi para os Estados Unidos estudar inglês. Ela dividia o apartamento com a brasiliense Maria Eduarda Ribeiro e trabalhava num restaurante português. A última vez que Carla foi vista foi na madrugada do dia 9, quando saía de um bar acompanhada de um desconhecido. A polícia de Newark espalhou cartazes em diversos locais públicos da cidade.