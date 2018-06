Estudante é baleada dentro de escola no interior da Bahia

Uma adolescente de 16 anos foi baleada na manhã desta terça-feira, 4, dentro de uma escola em Ipiaú, no sudoeste da Bahia. A estudante, atingida na boca, foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Geral da cidade. Depois, seguiu para tratamento no hospital Prado Valadares, em Jequié.

De acordo com a Polícia Militar, o aluno Micael Gomes dos Santos, de 18 anos, é apontado como o autor do disparo. Santos não tem passagem pela polícia. Ele estudava no período da noite no Colégio Estadual de Ipiaú (CEI) e teria ido para a escola nesta manhã para procurar a jovem durante o intervalo.

Conforme relatos, a estudante foi chamada no fundo do pátio por Santos e outro estudante, para que o colega contasse algo. Em seguida, a arma foi retirada de dentro da mochila e então foi feito o disparo. O autor do tiro está foragido e é procurado pela polícia.

O diretor do colégio, José Carlos Ribeiro, diz que o quadro da aluna é estável e que a entrada da arma na escola é um mistério para os funcionário. "Aparentemente, todos tinham ele como um rapaz tranquilo. Também não há relatos de brigas envolvendo esses estudantes. Creio que ele simplesmente brincou e disparou", disse Ribeiro, sem descartar a possibilidade de um tiro acidental.

Na noite de segunda-feira, 3, houve um conflito no CEI entre alunos e a Brigada Militar foi acionada pela direção para conter a confusão.