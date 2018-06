Estudante é baleada dentro de universidade em Belo Horizonte

A aluna de administração Daniele Jaqueline Ramos do Nascimento, de 21 anos, foi baleada na manhã desta segunda-feira, 7, no interior do campus da Universidade de Belo Horizonte, no bairro Estoril, na capital mineira. Segundo informações preliminares da polícia, o principal suspeito da tentativa de homicídio é um ex-namorado da jovem. De acordo com testemunhas, por volta de 10h30, Daniele recebeu um telefonema e deixou a sala. No corredor do prédio em que estuda, foi surpreendida pelo agressor, que teria disparado pelo menos quatro tiros. Dois tiros - um na cabeça e outro no tórax - atingiram Daniele de raspão. A outra bala ficou alojada no crânio da estudante. Ela recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ainda no interior do campus e foi encaminhada para Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. A assessoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou que Daniele estava consciente, passou por exames e permaneceu em observação durante a manhã para verificar a necessidade de cirurgia. Havia a possibilidade de ela ser transferida. Até o início da tarde, o suspeito não havia sido localizado. A Reitoria da universidade divulgou nota lamentando o ocorrido e esclarecendo que o agressor não é aluno da instituição. Segundo o comunicado, o seu acesso às dependências do campus seria apurado com a colaboração das polícias Militar e Civil. (Colaborou Eduardo Kattah, de O Estado de S.Paulo) Texto atualizado às 17h20 para acréscimo de informação