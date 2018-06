Estudante é estuprada dentro da Universidade Federal do Acre

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Acre abriu um inquérito para apurar o estupro de uma estudante dentro do câmpus da Universidade Federal do Acre (Ufac) na quinta-feira, em Rio Branco. A vítima tem 19 anos e é estudante do curso de enfermagem.

Até a manhã desta sexta-feira, 20, a família da jovem ainda não havia registrado a ocorrência na delegacia. Mesmo assim, a Delegacia da Mulher decidiu investigar o crime depois de tomar conhecimento do caso pela mídia.

A jovem, que já foi identificada, deve ser ouvida nos próximos dias. Ela está internada em um hospital da região. A polícia vai solicitar as imagens das câmeras de segurança do local para auxiliar na identificação dos possíveis suspeitos.