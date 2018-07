Estudante é morta com 3 tiros em SP A estudante Rosemary Magalhães de Souza, 18, foi assassinada por volta das 23h30 de ontem com três tiros, no Parque Grajaú, zona sul de São Paulo. Rosemary foi baleada três vezes, duas no rosto e uma no ombro. Suspeitando de crime passional, a polícia prendeu o ex-namorado da moça, Alex André de Almeida, 20. Como não foi encontrada nenhuma prova contra Almeida, ele será indicado apenas como testemunha.