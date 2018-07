Estudante é morta em falsa blitz no Rio Uma estudante de Direito morreu na madrugada de hoje depois que motorista do carro em que viajava não parou numa falsa blitz policial. O veículo foi metralhado pelos bandidos na Avenida dos Democráticos, em Ramos, no subúrbio do Rio. Segundo a TV Globonews, Cíntia de Araújo Lima dos Santos, de 27 anos, foi morta com um tiro de fuzil na cabeça. O motorista do carro, Édson da Silva Raimundo foi baleado na mão esquerda e teve que ser operado num hospital da zona norte Outras duas pessoas que também estavam no carro não foram atingidas pelas balas.