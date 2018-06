Estudante é morta na porta da escola em Osasco (SP) A adolecente Genne Kelly Correia Leite, de 17 anos, foi assassinada por volta das 20h da quarta-feira, em frente à E.E.P.S.G. Professor Oguiomar Ruggeri, em Osasco, na Grande São Paulo. Apesar de estar fora da escola, a jovem aguardava pelo início da segunda aula quando foi surpreendida por um homem que usava um capacete vermelho. A pé, o criminoso aproximou-se de Genne Kelly, tomou dela o aparelho celular e atirou. A vítima estava na calçada ao lado de duas amigas, que, a princípio, não perceberam que a estudante havia sido baleada. Mesmo levada por colegas para o Pronto-socorro do Jardim Santo Antonio, Genne não resistiu e morreu. O assassino continua foragido e, como estava de capacete, será impossível fazer o retrato-falado dele. Segundo o que a polícia apurou, há cerca de seis meses um namorado de Genne foi morto a tiros. A hipótese de latrocínio - roubo seguido de morte - é a menos provável segundo a polícia, que trabalha com a idéia de acerto de contas ou então crime passional. O caso foi registrado no 01º Distrito Policial de Osasco.