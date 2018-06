Estudante é morto por ladrões em semáforo O estudante Renato Inácio Arias, de 23 anos, foi morto anteontem com um tiro na cabeça ao tentar fugir de um assalto, num sinal da Avenida Prestes Maia, em Santo André, no ABC. Dois bandidos cercaram o carro de Arias, às 19h30. Segundo testemunhas, ele entregou o celular, mas os bandidos queriam entrar no veículo. Renato acelerou e foi baleado. A dupla fugiu.