Estudante é solto de cativeiro e polícia prende três A polícia libertou nesta quarta-feira o estudante Flávio de Freitas Farias Neto, de 19 anos, e prendeu três seqüestradores. A vítima foi encontrada no quarto de um sobrado da Rua Otávio Cândido, no Jardim Las Vegas, em Santo André, Grande São Paulo. A localização do cativeiro foi possível graças a uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia (0800-156315). O estudante havia sido seqüestrado em 23 de abril, quando chegava ao escritório do pai, proprietário de uma empresa de terraplenagem na zona leste de São Paulo. Quase uma semana depois, fizeram o primeiro contato com a família. Exigiram US$ 900 mil. A família disse que não podia pagar e começou a negociar. Informados do caso, policiais passaram a investigar o crime. Na manhã desta quarta, após receberem a denúncia, PMs foram ao sobrado. O estudante estava com um braço preso a uma corrente chumbada na parede e chorou ao ver os policiais. Leandro Luiz Lopes Garcia, de 26 anos, Fabiano Lopez Garcia, de 22, e Andréia Bernardo Mendonça, de 28, foram autuados em flagrante. A polícia tenta identificar os outros integrantes do bando, foragidos.