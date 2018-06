Estudante faz retrato de vila As relações entre os vizinhos da Vila Ângela foi assunto de um documentário fotográfico da estudante de jornalismo Daia Oliver. "Vila Ângela, retrato da convivência" mostra cenas e histórias da comunidade em 80 páginas. "Me interessei pela beleza do que fazem, desde o cuidado com as plantas, as festas, até a forma como as crianças brincam", diz a autora. As imagens foram coletadas por dois anos e meio. Durante esse período, Daia pôde perceber o que torna possível o convívio tão harmônico entre os vizinhos: "Eles lidam bem com as diferenças." Daia mora em um prédio na região da Avenida Paulista. E apesar de no seu andar existir o mesmo número de famílias que na vila, a relação não é a mesma. "O fato de as casas estarem na horizontal facilita."