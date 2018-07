Estudante mata ex-namorada e se suicida A disposição da estudante Morgana Viana Chaib, de 17 anos, de terminar o namoro com o estudante de Direito João Anselmo dos Reis Filho, de 22 anos, lhe custou a vida. Na noite de quarta-feira, o rapaz assassinou a ex-namorada com três tiros e depois disparou contra a cabeça, no bairro de Lourdes, região central da capital mineira. O crime foi no edifício onde Morgana morava com os pais e dois irmãos. Segundo conhecidos do casal, João Anselmo era ciumento e não se conformava com o fim do namoro. Amigos da família de Morgana informaram à polícia que em cinco meses de namoro o casal teve várias brigas. Ontem, por volta das 18h, João Anselmo chegou ao edifício e pediu ao porteiro que chamasse a ex-namorada. A adolescente desceu e eles foram conversar. Pouco depois, foram ouvidos disparos e gritos. Vizinhos disseram que ouviram uma discussão antes dos tiros. Quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou ao local o casal já estava morto. Familiares disseram ao delegado Fausto Eustáquio Ferraz que o rapaz comprou uma arma há cerca de uma semana. Ele ameaçou se matar se algum parente o denunciasse. Os familiares do estudante revelaram ao delegado que o estudante tinha depressão e usava remédios controlados. As aulas na escola onde Morgana estudava foram suspensas hoje. Os corpos do casal foram velados e enterrados hoje no cemitério do Bonfim, na região central de Belo Horizonte.