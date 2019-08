Estudante morre ao ser atingido por uma bala perdida na Tijuca

Um estudante foi morto após ser atingido no peito por uma bala perdida em um ponto de ônibus na Tijuca, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, 9. Ele estava a caminho da escola.

Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, aguardava o transporte público na Rua Conde de Bonfim quando foi atingindo durante um tiroteio no Morro do Borel, na mesma região.

O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital São Francisco da Providência de Deus, por volta das 7h40, mas segundo a direção da unidade de saúde, o jovem já chegou sem vida.

Alves era jogador de futebol de salão do Olaria Atlético Clube, que foi campeão carioca na última competição. A Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do jovem e transmitiu os sentimentos aos familiares, amigos e colegas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da capital (DH) está investigando a morte do jovem. Equipes estão realizando diligências para apuras as circunstâncias do crime.