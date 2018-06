Estudante morre após acidente em Ribeirão Preto A estudante Geovana Berto, de 19 anos, morreu, na noite de domingo, 11, pouco depois do acidente sofrido na Rodovia Mário Donegá, que liga Ribeirão Preto a Dumont. Chovia forte e a pista estava escorregadia; o carro dirigido por ela chocou-se frontalmente contra uma caminhonete. A estudante foi socorrida, mas morreu no caminho para o hospital. A mãe dela foi internada, em estado grave, no Centro de Terapia Intensiva (CTI), do Hospital São Francisco. O motorista da caminhonete sofreu ferimentos leves.