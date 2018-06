Estudante morre baleado na Marginal Pinheiros O estudante da USP João Luís Barbosa Pires, de 21 anos, foi morto a tiros, por volta das 22h de ontem, possivelmente em uma discussão de trânsito, na zona Sul da capital paulista. O corpo do rapaz foi encontrado ao lado do veículo dele, um Corsa vinho, placas CEF 4072-SP, na avenida Alcides Sangirardi, um braço da pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo-Interlagos, entre a ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, e a ponte do Morumbi, no bairro de Cidade Jardim. Policiais militares da 1ª Companhia do 16º Batalhão, os primeiros a chegar no local, encontraram o rapaz caído de bruço. Uma das mãos da vítima estava ferida a tiros. O Corsa do estudante apresentava avarias na lateral direita e em parte da dianteira. A delegada Marisa Isabel Tardim, do 34º Distrito Policial, de Vila Sônia, onde o homicídio doloso foi registrado, acredita que o estudante tenha sido morto durante uma discussão de trânsito, não só pelos danos na lataria do carro, como pelo fato de o rapaz estar fora do veículo e dele, Luís, nada ter sido roubado. As investigações aogra ficarão a cargo dos policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa(DHPP).