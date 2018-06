Estudante que baleou colega é encontrado morto O estudante Manoel Pereira da Silva Neto, de 14 anos, que baleou um colega de 16 anos durante uma aula de inglês da 6.ª série no Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) Augusto Rodrigues na tarde de quarta-feira, foi encontrado morto horas depois, com dois tiros, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, o motivo do crime ainda é desconhecido, mas pode ter ligação com o episódio ocorrido na escola. "É cedo para afirmar alguma coisa. Existe a possibilidade de que ele tenha sido morto por causa de problema com drogas", disse o delegado titular da 54.ºDelegacia Policial (Belford Roxo), Átila Laceri. O garoto baleado na escola, Róbson Gonçalves, continua internado em estado grave no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele passou por uma cirurgia e permanece no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O menino foi atingido no abdome e a bala perfurou o duodeno e o intestino grosso.