Estudante sequestrada em Vitória (ES) é encontrada em Minas

BELO HORIZONTE - Uma estudante universitária sequestrada em Vitória foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 22, trancada no porta-malas de seu carro em Carmópolis de Minas, na região centro-oeste do Estado. Serena Hong, de 23 anos, contou que conseguiu sair do veículo com auxílio de pedestres e dirigiu até Belo Horizonte, onde acionou a polícia. Ela não estava ferida e a polícia não quis informar se houve pagamento de resgate para ela ser libertada.

De acordo com a Polícia Militar mineira, Serena contou que foi abordada por um homem armado dentro da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e obrigada a dirigir o próprio carro até Cariacica, na região metropolitana de Vitória. No município, sequestrador e vítima teriam se encontrado com uma mulher, que assumiu a direção e a estudante foi trancada no porta-malas.

Ainda segundo a PM, o Ford Ka da estudante foi abandonado no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste da capital mineira. A polícia foi acionada por um morador da região, que relatou que encontrou a jovem, que trabalha como assessora no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, chorando e gritando compulsivamente. Os militares não souberam informar se ela conseguiu sair sozinha do porta-malas ou se foi auxiliada pela pessoa que chamou a polícia.

Ela foi encaminhada para receber atendimento médico e psicológico e levada para ser ouvida no Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) da Polícia Civil mineira, responsável por investigar casos de extorsão mediante sequestro.