Estudante tenta matar diretora de escola a facadas em Pouso Alegre

Um estudante de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 24, em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, após tentar matar a facadas a diretora da Escola Municipal Clarice Toledo, no bairro São Cristóvão. Ela sofreu ferimentos pelo corpo ao ser jogada ao chão e cortou as mãos ao segurar a faca no momento em que o aluno tentava golpeá-la.

Um professor também interferiu para evitar que a diretora fosse atingida. O aluno disse que pretendia matar os dois, porque o docente pegou no dia anterior seu celular durante a aula e entregou à diretora.

Ele falou ainda ter saído de casa armado com a faca, de mais de 20 centímetros de lâmina. "Ele foi para a escola com a intenção de cometer o crime", contou a delegada Lucila Vasconcelos.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e o adolescente permanece apreendido na delegacia local à espera de vaga em uma instituição para infratores.

A vítima tem 54 anos e, segundo a Superintendência Regional de Educação, os ferimentos não foram graves. O aluno seria usuário de drogas e já havia denúncias de seu envolvimento com o tráfico na escola. O celular que gerou o atrito foi recolhido pela polícia e passará por perícia.