Estudantes da Unicamp decidem manter ocupação da reitoria durante o final de semana

Os estudantes da Unicamp decidiram que vão permanecer durante o final de semana no prédio da reitoria da universidade. Na segunda-feira, 7, está marcada uma assembleia para votar a desocupação pacífica do prédio, após reunião realizada na noite desta sexta-feira com integrantes da reitoria.

O encontro foi marcado, após a Justiça conceder a reintegração de posse do prédio com ajuda da Polícia Militar, desde que sejam esgotadas as possibilidades de retirada pacífica.

Os estudantes pediram a saída da PM do campus, a não punição para os alunos envolvidos na ocupação da reitoria e na realização da festa que terminou na morte do estudante Denis Casagrande, de 21 anos, e uma audiência pública para debater o reforço da segurança.

A reitoria teria informado ao DCE que sindicâncias abertas não terão caráter punitivo. Como já havia dito em nota, a Unicamp também informou que a entrada da PM no campus será submetida a debate na comunidade acadêmica.

Durante o final de semana, não deve ser executada a reintegração de posse concedida pela Justiça, por conta da nova assembleia marcada para segunda-feira.