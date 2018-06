Estudantes de Manaus expulsam vereadores e ocupam plenário Cerca de 100 estudantes de segundo grau invadiram o plenário da Câmara dos Vereadores, em Manaus, nesta segunda-feira, em protesto contra o projeto de lei do vereador Luiz Alberto Carijó (PL), que acaba com o benefício de meia-passagem para os estudantes. Os manifestantes expulsaram os parlamentares, tomaram posse do plenário, comeram quentinhas e realizaram assembléia. A manifestação começou pela manhã. Os estudantes começaram o movimento de forma barulhenta, mas pacífica. Quando quiseram entrar no plenário, foram impedidos pelos seguranças. Aí começou a confusão. Sem ter como conter os manifestantes, os vereadores encerraram a sessão e abandonaram o prédio. Com o caminho livre, os estudantes invadiram o plenário, tomaram posse da mesa, usaram o sistema de som para uma assembléia e enfeitaram a mesa diretora com bandeiras do movimento estudantil. Pouco depois das 14 horas, cerca de 80 refeições, em embalagens quentinhas, foram servidas aos manifestantes, mas o ?patrocinador? do almoço não apareceu. Segundo o vereador Luiz Alberto Carijó, a manifestação não passa de articulação política para atingir os vereadores governistas. ?Isso é um absurdo. Todos estão vendo que é um caso de manipulação?, disse Carijó. Manipulados ou não, os estudantes passaram o dia no plenário, literalmente acampados. O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Cap. Souza Neto, chamado para retirar os manifestantes, preferiu não se envolver. ?É uma manifestação pacífica?, justificou. O presidente da Câmara dos Vereadores de Manaus, deputado Nélson Azedo (PDT), preferiu suspender também a sessão desta terça-feira, alegando não ter segurança.