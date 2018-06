Estudantes enfrentam fila de 2h para cadastrar bilhete único Filas enormes e demoradas, queda de sistema e falta de organização são algumas das reclamações dos estudantes que precisam revalidar seu bilhete único escolar, que dá direito a pagar somente metade do valor das passagens de ônibus em São Paulo, aumentado em novembro do ano passado para R$ 2,30. Depois de um mês do início das aulas, milhares de estudantes ainda não conseguiram o benefício. Na tarde da última quarta-feira, 28, a fila no Terminal Bandeira, no centro, tinha mais de 80 pessoas, que eram atendidas em apenas dois guichês, dos sete que o terminal possui. Outros dois faziam a recarga de bilhetes comuns e três estavam fora de funcionamento devido à baixa demanda em outros horários. Universitários, adolescentes e mães de alunos se espremiam no reduzido espaço entre a grade das catracas e os guichês, para serem atendidas depois de aproximadamente 2h de espera. No Terminal Princesa Isabel, também na região central, a situação era um pouco menos caótica durante toda a manhã e parte da tarde de quarta. Entretanto, a falta de organização das filas confundiu muita gente. "O atendimento de cada guichê estava explicado só com uma folha colada na parede e as filas se confundiam. Não dava pra saber onde uma terminava e muita gente entrou em fila errada", diz a estudante Iara Viviani e Souza, de 20 anos. Ela teve de ir ao posto por três vezes para revalidar seu bilhete. Em Santana, uma queda no sistema de atendimento fez com que os serviços fossem suspensos. Uma dona de casa reclamou do problema. "Você pega fila e os funcionário vêm avisando que estão sem sistema e não há previsão de retorno." O posto da estação Santa Cruz é um dos mais críticos. Mesmo com três das cinco catracas operando para bilhete de estudantes, as filas ultrapassam as cem pessoas. Onde evitar Segundo comunicado da empresa, os postos centrais são os que apresentam a maior concentração de pessoas e operam na capacidade máxima de atendimento, alguns deles, inclusive, exclusivamente para recadastramento estudantil. Além destes, Santana e Santa Cruz, na zona norte e sul, respectivamente, devem ser preferencialmente evitados. A SPTrans, empresa que administra o transporte público no município, espera que 800 mil estudantes revalidem seus bilhetes em 2007. Até agora, só pouco mais de 280 mil atualizaram seus cadastros. "Diariamente, temos recebido cerca de 12 mil inscrições desde a última quinzena de fevereiro", disse José Aécio de Sousa, superintendente de comercialização e atendimento da SPTrans. "Historicamente, as últimas semanas de fevereiro e as primeiras de março são as de maior movimento nesse sentido." Para diminuir o transtorno, a empresa expandiu o horário de funcionamento de alguns postos também para os finais de semana. Dez dos 40 postos da SPTrans funcionam há dois finais de semana, e deverão abrir também nos próximos dias 3, 4, 10 e 11 de março, das 7 às 17 horas. "As pessoas devem aproveitar os postos nos finais de semana, quando a maioria deles funciona só para esse serviço", afirmou José Aécio. A sugestão para quem ainda pretende revalidar o bilhete único é evitar os horários de pico, entre as 10 e 14 horas da manhã e depois das 17 até às 21 horas, durante a semana. Os terminais de ônibus funcionam 24 horas por dia. Para saber o posto mais próximo de sua residência e horário de atendimento ligue 156 (24 horas no município de São Paulo) ou acesse o site da empresa (ao lado) Abaixo a relação dos postos e lojas que estarão abertos nos próximos sábados: Sé Praça da Sé 188 - Centro Santana Rua Dr. Olavo Egídio, 153 / 157 - Santana - próximo à estação de Metrô Santa Cruz Rua Domingos de Moraes, 2.721 - Vila Mariana - próximo à estação de Metrô São Miguel Rua Beraldo Marcondes, 176 - São Miguel Metrô Jabaquara Av. Eng. Armando de Arruda Pereira x Rua Nelson Fernandes Lojas: Santa Cecília Rua Frederico Abranches, 168/172 - Santa Cecília Augusta Rua Augusta, 449 - Consolação Santo Amaro Rua Barão do Rio Branco, 182/192 - Santo Amaro