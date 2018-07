Estudantes espancam cozinheiro em frente de boate Cinco estudantes do Colégio Mater Dei espancaram o cozinheiro Edval Gonçalves Reas Santos, de 46 anos, funcionário do bufet que organizou a festa de formatura da escola, em frente à boate The Club, na Vila Olímpia, esta madrugada. Segundo a delegada Maria Cecília, do 96º Distrito Policial, Edval teria reclamado que o carro dos estudantes estava impedindo a saída da Kombi da empresa promotora da festa. Após uma discussão, os rapazes começaram a chutar o veículo e a espancar o cozinheiro. Os seguranças da boate teriam tentado apartar a briga, mas não conseguiram impedir a agressão. Edval foi levado pelos bombeiros até o Hospital São Paulo, onde permanece em observação. Os cinco agressores, entre eles, dois menores, serão indiciados por lesão corporal.