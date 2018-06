Estudantes param terminal para exigir passe livre Cerca de 200 estudantes secundaristas da rede estadual de ensino invadiram nesta quarta-feira o principal terminal do sistema de transporte público de Sorocaba para exigir o passe livre. Eles bloquearam as vias de acesso, impedindo a circulação dos ônibus. A Polícia Militar negociou a liberação do terminal com representantes do movimento Olho Vivo, que coordenou a manifestação. Antes da invasão, os estudantes fizeram passeata pelas ruas da cidade. Atualmente, eles pagam R$ 1,00 pela passagem, mas a tarifa terá aumento de 8% esta semana. Os estudantes querem a aprovação de projeto que institui o passe livre, apresentado na Câmara pelo vereador Raul Marcelo (PT). A prefeitura alega que a isenção da categoria estudantil implicará grande aumento das tarifas ou a quebra do sistema de transporte, que é operado por duas empresas de ônibus. O prefeito Renato Amary (PSDB) tem a maioria dos votos na Câmara. É a segunda manifestação do gênero nos últimos 30 dias. Na anterior, os estudantes invadiram o mesmo terminal e entraram em confronto com a polícia.